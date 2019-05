Di Maio esulta: "Ci davano per morti, in Sicilia vince il cambiamento"

ROMA , 13 MAGGIO- Il Movimento 5 Stelle vince i ballottaggi a Caltanissetta e Castelvetrano, e si rilancia. A meno di due settimane dal voto per le Europee, i 5 stelle ritrovano entusiasmo e ottengono due grandi vittorie. Il Movimento fondato da Grillo e Casaleggio, si conferma una "macchina da ballottaggio", ottenendo il massimo. A tarda notte é arrivato il primo commento a caldo del Capo politico e vice premier Luigi Di Maio, che ha commentato la vittoria e dato appuntamento agli attivisti e cittadini per una festa in piazza.

Di Maio stamane ha anche scritto un post sul suo profilo Facebook, esprimendo la sua soddisfazione per i risultati conseguiti con i due candidati Sindaci, ma ringraziando soprattutto gli attivisti per il lavoro svolto sul territorio. Una vittoria ottenuta grazie al buon lavoro di Cancelleri, che é riuscito a trovare la convergenza di elettori che nel primo turno avevano votato per altre liste. Di Maio, sempre attraverso la sua pagina Facebook, ha invitato i cittadini a fare uno sforzo, a recarsi al voto alle elezioni europee, un appuntamento fondamentale per il M5S ma soprattutto per l'Europa.