Di Maio a Lega, basta estremismo, folle fermare il governo

ROMA, 16 MAGGIO - "Per quanto mi riguarda questo governo andrà avanti per altri 4 anni. Salvini non si inventi gli insulti, noi semplicemente abbiamo tenuto il punto su un caso di corruzione come il caso Siri. Sarebbe una follia fermare questo governo per fatti di corruzione". Così il vicepremier e leader del M5S, Luigi Di Maio, in un'intervista al Corriere della Sera in cui si rivolge alla Lega: "Andiamo avanti ma basta con l'estremismo di destra e comportamenti da casta". "Ho fatto più volte appelli alla Lega. Appelli pubblici. Gli ho chiesto di sederci attorno a un tavolo per discutere di salario minimo e Flat tax per ceto medio. Noi ci siamo, stiamo lavorando per i cittadini", assicura Di Maio. "Salvini si inventa i no per fini elettorali. Sono tutti sì. Assolutamente sì alla Flat tax, aspettiamo il testo. Abbiamo solo fatto una premessa: ok alla Flat tax che aiuti ceto medio e famiglie.



Per la questione migranti - aggiunge - aspetto di capire da Salvini come intende risolvere la questione degli irregolari in Italia e quindi dei rimpatri". Sull'aumento dello spread, "io sono preoccupato per i salari bassi nel nostro Paese. Devono salire gli stipendi degli italiani, anche per questo stiamo lavorando a una legge sul salario minimo che prevede un paga minima di 9 euro lordi l'ora", afferma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo. "Poi dico anche che il M5S con il suo 32% non permetterà mai una legge di bilancio che aumenterà il debito pubblico".



Quanto alla difficoltà, ammessa dal premier, di scongiurare l'aumento dell'Iva, "Conte ha ribadito che l'Iva non aumenterà. Siccome i fatti dimostrano che manteniamo le promesse, posso assicurare che questo governo non farà mai aumentare l'Iva", sottolinea DiMaio. In tema di alleanze, "ho già avviato con tutti i portavoce una fase di discussione dove uno dei temi è l'alleanza alle Amministrative con liste civiche. Ci stiamo lavorando ma le cose vanno fatte bene", conclude Di Maio.

fonte immagine (Il Giornale)