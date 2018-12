Di Maio sul dl sicurezza: “Sosterremo il provvedimento fino alla fine”

ROMA, 21 NOVEMBRE - “Il dl sicurezza serve al Paese: passerà entro il 3 dicembre o salterà tutto, mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro”. Così Matteo Salvini, intervistato ieri pomeriggio a margine della presentazione di un’iniziativa per la donazione del sangue organizzata nel piazzale del Viminale. E a stretto giro è arrivata la risposta di Luigi Di Maio, che ha assicurato “la lealtà del Movimento rispetto a questo Governo”.

Il leader dei 5 Stelle, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io, ha sottolineato che “il decreto si deve approvare” perché è “una questione di correttezza”. “Per quanto mi riguarda – ha continuato – la mia parola è una: se io e tutti ministri del Movimento abbiamo votato quel decreto in Consiglio dei ministri, quel decreto si deve votare fino alla fine. Sono fiducioso che il decreto passerà, come il dl Genova e il decreto sicurezza al Senato”.

Il testo arriverà alla Camera il 23 novembre. Nel frattempo, una fronda dei 5 Stelle, contraria al provvedimento, ha inviato al capogruppo Francesco D’Uva una lettera per lamentare la “scarsa collegialità” nell'esame del provvedimento. Un provvedimento – si legge – che “non trova, in molte sue parti, presenza nel contratto di Governo ed è, in parte, in contraddizione col programma elettorale del M5s”.

Il testo arriverà alla Camera il 23 novembre. Nel frattempo, una fronda dei 5 Stelle, contraria al provvedimento, ha inviato al capogruppo Francesco D’Uva una lettera per lamentare la “scarsa collegialità” nell'esame del provvedimento. Un provvedimento – si legge – che “non trova, in molte sue parti, presenza nel contratto di Governo ed è, in parte, in contraddizione col programma elettorale del M5s”.

Claudio Canzone

Fonte foto: termometropolitico.it