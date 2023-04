Dichiarazione della vicesindaco Giusy Iemma sulla giornata nazionale del mare

Nota stampa della vicesindaco e assessore alle politiche del mare, Giusy Iemma.

“Oggi si celebra la Giornata nazionale del mare, l’occasione per esaltare un bene prezioso che da sempre contraddistingue il nostro territorio e l’identità marittima di Catanzaro, ma anche un importante richiamo alle istituzioni e alla società civile affinché si faccia sempre di più per tutelarlo e valorizzarlo. L’amministrazione comunale, con il sindaco Fiorita, ha voluto fortemente mettere al centro della propria agenda il mare inteso come patrimonio ambientale, ma anche e soprattutto come risorsa attorno a cui costruire l’economia locale.

Espressione di questa volontà politica è, per l’appunto, la delega alle politiche del mare che mi vede impegnata a portare avanti, di concerto con gli altri settori competenti, una programmazione mirata a fare del mare un potente motore di sviluppo coniugato con la sostenibilità ambientale. In tal senso, si inquadra la sinergia avviata con gli altri territori costieri verso la nascita di un Forum permanente per costruire un percorso condiviso su azioni e iniziative utili a rafforzare l’attrattività economico-turistica e promuovere ancora meglio le nostre eccellenze naturalistiche.

Impegno che, unitamente alla riorganizzazione dei servizi e dell’infrastruttura del Porto, sono convinta potrà presto far declinare la risorsa mare in risultati concreti e tangibili per tutta la comunità”.