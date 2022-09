Dichiarazioni del ministro Di Maio, Sgarbi, ripeto: ci vuole rispetto

ROMA 22 DIC - ' Non ho l’abitudine di rispondere a Vittorio Sgarbi, lo sapete.

Sorprende come una persona di cultura riesca ad essere così volgare e offensiva. Non è il nostro stile. Non è nemmeno lo stile di Virginia Raggi, che gli ha risposto da signora.

Farsi le ossa sul lavoro è infatti una cosa onorevole e dignitosa, di cui andare fieri.

Basta attaccare Virginia, basta offenderla, basta insulti. Chiediamo rispetto.

Se oggi a Roma gli appalti sono regolari, se i parchi vengono puliti e curati, se è possibile andare in bici, se non ci sono più tangenti che girano e se le aree urbane iniziano ad essere finalmente riqualificate (incluso il manto stradale) è grazie a Virginia Raggi, alla sua giunta e a tutti i consiglieri del MoVimento 5 Stelle.

Ripeto: ci vuole rispetto.

Di Maio lo scrive nella sua pagina di Facebook