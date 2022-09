Dichiarazioni del Premier Conte: posizione mia e del governo su Mes non cambierà

Conte, posizione mia e del governo su Mes non cambierà In conferenza stampa vi aggiornerò su importanti questioni

ROMA, 10 APR - "Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro paese. A più tardi". Così il premier Giuseppe Conte su twitter. Le parole utilizzate dal presidente del Consiglio nel tweet vengono lette in ambienti parlamentari della maggioranza come un riferimento al "no al Mes"

