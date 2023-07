Diga a Kakhovka distrutta: rischio per centrale nucleare di Zaporizhzhia

Esplode diga a Kakhovka. Zelensky: "Riunione di emergenza". "Possibili conseguenze a Zaporizhzhia"

Scambio di accuse Mosca-Kiev. "Rischio inondazioni". Evacuazioni a Kherson. La Ue estende le restrizioni sul grano ucraino fino al 15 settembre

Ukrinform, stazione diga Kakhovsky "completamente distrutta, non può essere ripristinata"

"A seguito dell'esplosione della sala macchine all'interno, la stazione della diga Kakhovskaya è stata completamente distrutta e non può essere ripristinata". Così Ukrinform, riportando un comunicato della società di gestione degli impianti. "La società ha precisato che una diminuzione incontrollata del livello del giacimento rappresenta un'ulteriore minaccia per centrale nucleare di Zaporizhzhia, temporaneamente occupata: l'acqua del bacino idrico di Kakhovsky - scrive - è necessaria affinché la stazione riceva energia per i condensatori delle turbine e i sistemi di sicurezza della centrale.

Ora lo stagno di raffreddamento della stazione è pieno. Il personale ucraino di Zaporizhzhia, monitora tutti gli indicatori".

Ukrinform, stazione diga Kakhovsky "completamente distrutta, non può essere ripristinata"

"A seguito dell'esplosione della sala macchine all'interno, la stazione della diga Kakhovskaya è stata completamente distrutta e non può essere ripristinata". Così Ukrinform, riportando un comunicato della società di gestione degli impianti. "La società ha precisato che una diminuzione incontrollata del livello del giacimento rappresenta un'ulteriore minaccia per centrale nucleare di Zaporizhzhia, temporaneamente occupata: l'acqua del bacino idrico di Kakhovsky - scrive - è necessaria affinché la stazione riceva energia per i condensatori delle turbine e i sistemi di sicurezza della centrale.

Ora lo stagno di raffreddamento della stazione è pieno. Il personale ucraino di Zaporizhzhia, monitora tutti gli indicatori".