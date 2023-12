Diretta dal Senato della Repubblica. La Visione di Giorgia Meloni: Geopolitica, Migrazione e Sicurezza Interna. Video

Un'analisi dettagliata delle posizioni del governo italiano su questioni chiave, dal Medio Oriente alla crisi migratoria e alla sicurezza nazionale

Il discorso del Premier Giorgia Meloni al Senato della Repubblica tocca una vasta gamma di questioni, dalla situazione geopolitica in Medio Oriente alla politica migratoria dell'Unione Europea.

In Medio Oriente, Meloni esprime preoccupazione per gli eventi recenti e condanna gli attacchi terroristici. Sottolinea l'importanza del diritto di Israele a esistere e a difendere i propri cittadini, ma anche la necessità di una reazione misurata che tenga conto della popolazione civile. Meloni evidenzia il ruolo dell'Italia come ponte tra l'Europa e il Medio Oriente, e la sua partecipazione a vari incontri internazionali per cercare una soluzione pacifica alla crisi.

Sulla questione migratoria, Meloni critica le politiche di "porte aperte" e sottolinea la necessità di una gestione più efficace dei flussi migratori. Parla della collaborazione con la Tunisia e altri paesi del Nord Africa per controllare l'immigrazione irregolare e combattere il traffico di esseri umani.

Inoltre, Meloni tocca il tema della sicurezza interna, sottolineando la necessità di rafforzare i meccanismi di cooperazione in materia di intelligence e polizia per contrastare le infiltrazioni jihadiste.

Infine, Meloni parla anche della situazione in Ucraina, sottolineando il sostegno dell'Italia alla causa ucraina e la necessità di un approccio più ampio che includa anche questioni come la migrazione e la sicurezza alimentare. Nel complesso, il discorso è un'ampia panoramica delle posizioni del governo italiano su una serie di questioni urgenti e complesse, che vanno dalla geopolitica alla sicurezza interna



Di seguito il video integrale del Premier Guiorgia Meloni