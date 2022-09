Divampa azienda commerciale in zona Squillace, ferito un Vigile del fuoco

SQUILLACE (CZ), 5 OTT - Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sono intervenute alle 14.30 nel comune di Squillace, Loc. Fiasco Baldaia per un incendio divampato all'interno di una azienda che opera nel settore del recupero e trattamento di rifiuti.

Le fiamme, sviluppatesi su un'area esterna, hanno interessato balle di carta e scarti di altra natura. Sono ancora in atto le operazioni di smassamento dei materiali ed abbattimento del rogo.

Aggiornamento

Capannone completamente coinvolto dall'incendio. Le squadre della sede centrale e distaccamento di Soverato impegnate a circoscrivere il rogo evitando il propagarsi verso alcune abitazioni

Aggiornamento

Sul posto inviata una autobotte da 25000 lt proveniente dal distaccamento aeroportuale di Lamezia Terme per il rifornimento idrico dei mezzi impegnati nello spegnimento. Si attende arrivo personale Arpacal per rilevamenti ambientali

Aggiornamento

Infortunio per un vigile del fuoco durante le operazioni di spegnimento. Lo stesso trasportato presso struttura ospedaliera.

Aggiornamento

Giunti sulla zona due Canadair per supportare dal cielo le operazione di spegnimento. A coordinare i mezzi aerei una unità Dos del comando di Catanzaro

Aggiornamento

Frattura all'arto inferiore sinistro per il vigile del fuoco infortunatosi sull'intervento

Aggiornamento

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento. In supporto alle squadre dei vigili del fuoco, personale della Protezione Civile della Regione Calabria con ultetiore autobotte da 18.000 lt per rifornire i mezzi vvf.

Sul posto il sindaco del comune di Squillace, polizia locale e polizia di stato, tecnici enel per il ripristino della rete elettrica danneggiata dalle fiamme e supporto con gruppo elettrogeno per l'illuminazione della zona di intervento.