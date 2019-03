Nel vibonese, tetto della casa a fuoco, poi crolla d'improvviso, intervento dei VVF

VIBO VALENTIA 13 MARZO - Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenute nella frazione Conidoni del comune di Briatico (VV) per incendio abitazione. Il rogo ha interessato il tetto di copertura con struttura in legno lamellare e laterizi di uno stabile su unico livello. Le fiamme hanno completamente distrutto il tetto con conseguente cedimento strutturale dello stesso. Nessuna persona all'interno dell'appartamento nel momento dell'incendio. Due automezzi con supporto di autobotte e piattaforma tridimensionale e 13 unità vigilfuoco per domare l'incendio.Cause in corso di accertamento. Sul posto carabinieri della locale stazione per quanto di competenza. Attimi di panico vissuti dagli abitanti della zona ma non si registrano danni a persone.