"Dl Energia" Governo Meloni: nuove misure energetiche e fiscali in arrivo

Il governo Meloni sta attualmente lavorando su un decreto chiamato "Dl Energia", che prevede una serie di misure destinate a affrontare diverse sfide e necessità del momento. Queste misure includono:

1. **Bonus Carburante**: Sarà introdotto un bonus per il carburante, che fornirà ulteriori aiuti finanziari ai beneficiari della social card "Dedicato a te" quando acquistano beni alimentari di prima necessità. Questo bonus ammonta a circa ottanta euro, e il finanziamento per questa iniziativa è aumentato di 100 milioni di euro per il 2023. Inoltre, si sta valutando l'opportunità di introdurre agevolazioni fiscali per alcune categorie, come gli autotrasportatori e i pendolari.

2. **Iva al 5% sul Gas**: Per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, l'aliquota IVA sul gas sarà ridotta al 5%.

3. **Proroga del Bonus Sociale per le Bollette**: Il governo ha deciso di prorogare il Bonus Sociale per le bollette, destinato alle famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) inferiore a 15.000 euro.

4. **Passaggio dal Mercato Tutelato al Libero**: Il governo sta esaminando misure tampone per mitigare l'effetto negativo del passaggio dal mercato dell'energia tutelato a quello libero, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Queste misure sono in fase di valutazione, considerando l'instabilità dei prezzi dell'energia.

5. **Agevolazioni per gli Under 36 per l'Acquisto della Prima Casa**: Le agevolazioni per i giovani sotto i 36 anni che vogliono accendere un mutuo per l'acquisto della prima casa sono state prorogate fino alla fine del 2023.

6. **Mini Sanatoria per Violazioni Fiscali**: Il decreto prevede una mini sanatoria per i contribuenti che hanno commesso violazioni nella certificazione dei corrispettivi, come fatture, scontrini e ricevute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. Questi contribuenti avranno la possibilità di regolarizzare la loro situazione entro il 15 dicembre 2023 con uno sconto, senza l'applicazione del limite di 500 euro per violazione. L'obiettivo è combattere l'evasione fiscale.

7. **Finanziamento per il Comparto Scolastico**: Per garantire il pagamento tempestivo dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, sono stati destinati 55,6 milioni di euro nel bilancio del 2023.

8. **Proroga delle Commissioni Aifa e dei Comitati Prezzi**: La commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il comitato prezzi rimarranno in carica fino al 1 dicembre 2023, prorogando la scadenza precedente fissata al 1° ottobre.

Queste sono alcune delle principali misure previste nel decreto Energia, che sarà discusso nel Consiglio dei ministri previsto per il 25 settembre. Le decisioni prese in questa sede sono strettamente legate alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, che verrà discussa nei giorni successivi.