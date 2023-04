Domani percorso dell’autobus scoperto dell’US Catanzaro, ordinanza sosta e circolazione

CATANZARO, 28 APR. - In occasione del percorso che l’autobus scoperto effettuerà lungo le strade cittadine con a bordo la squadra e la dirigenza dell'Us Catanzaro, per domani sabato 29 aprile, dalle ore 10 a fine manifestazione, con ordinanza della Polizia locale è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Piazza Roma. Dalla stessa ora, divieto di sosta con rimozione forzata per tutta Piazza Roma (comprese aree AMC) per consentire la manovra e la sosta del veicolo.

Dalle ore 12 a fine manifestazione, prevista anche l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Piazza Garibaldi per consentire il transito dell'autobus scoperto che da Piazza Matteotti a Piazza Roma attraverserà l'isola pedonale di Corso Mazzini.

Sarà poi consentito il transito dello stesso mezzo da Piazza Roma a Piazza Matteotti, per proseguire verso il quartiere Lido attraverso il seguente itinerario: Via Kennedy, Rotatoria Gualtieri, Galleria San Giovanni, Viale de Filippis, via Lucrezia della Valle, Rotatoria Santa Maria,Viale Magna Grecia, Viadotto Nalini, Piazza A. Garibaldi, Via Commercio, Via Murano per imboccare il Lungomare Pugliese e raggiungere il campo sportivo di Giovino. Sarà istituito il divieto di sosta, con zona rimozione dalle ore 16, sul lato sinistro di Via Murano nella direzione Via Commercio/Lungomare Pugliese per consentire il transito dell'autobus scoperto.