Domenica 6 luglio ritorna "La notte del mare": ricco cast per l'evento televisivo al Porto di Catanzaro

Ritorna l'evento televisivo che celebra una delle risorse più preziose del territorio esaltando i valori fondanti della Bandiera Blu.

La terza edizione de "La Notte del mare" si terrà domenica 6 luglio prossimo, nel suggestivo scenario del molo dell'area porto di Catanzaro.

L'amministrazione comunale - con la volontà del sindaco Nicola Fiorita e della vicesindaca Giusy Iemma - anche quest'anno ha inteso rinnovare l'impegno a sostegno della produzione ideata da Life Communication, nata per raccontare e valorizzare le realtà che mettono in pratica i temi della sostenibilità e dell'inclusione in tutte le loro forme.

Una vetrina di promozione territoriale che contribuisce a proiettare le bellezze di Catanzaro all'attenzione della platea televisiva nazionale e a far conoscere storie e testimonianze in grado di distinguersi quali modelli positivi dal punto di vista della tutela ambientale, dell'economia del mare, della solidarietà e della formazione.

Non mancheranno, anche questa volta, alcuni grandi nomi e talenti emergenti del mondo dello spettacolo e della cultura che hanno voluto sposare gli obiettivi della manifestazione: annunciata la partecipazione di Amii Stewart, Enzo Gragnaniello, Silvia Mezzanotte, Lowrah, Alessandro Quarta e Sebastiano Somma.

A condurre la serata saranno Domenico Gareri e Emanuela Tittocchia.

Le esecuzioni musicali saranno a cura dell'Orchestra filarmonica della Calabria, formazione composta da allievi del territorio, diretta dal maestro Filippo Arlia.

Per ragioni legate all'organizzazione dell'evento, che sarà oggetto di riprese televisive, è previsto l'ingresso gratuito del pubblico all'area del Porto domenica 6 luglio tra le 19.45 e le 20.

È necessario, a tal fine, prenotare il posto - entro giovedì 3 luglio prossimo - indicando le proprie generalità all'indirizzo [email protected].

Saranno prese in considerazione le richieste pervenute in ordine cronologico e nei limiti della capienza consentita.

