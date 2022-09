Domenica di Carta, epidemie e vecchi rimedi in Archivi Stato. L'11 ottobre decima edizione iniziativa promossa dal Mibact.

ROMA, 10 OTT - Al via, domenica 11 ottobre, la decima edizione dell'iniziativa promossa dal Mibact "Domenica di carta", che prevede per la direzione generale Archivi l'apertura straordinaria dei 100 Archivi di Stato e delle 17 Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sul territorio nazionale.

Un'iniziativa per promuovere e valorizzare l'immenso patrimonio archivistico custodito dai vari Istituti sul territorio nazionale, veri e propri "monumenti di carta", avvicinandolo e facendolo scoprire e riscoprire a un pubblico sempre più ampio. Quest'anno la Direzione generale Archivi ha voluto proporre un tema comune "individuato a partire dalla stringente attualità dell'emergenza sanitaria, e nella convinzione dell'importanza cruciale delle fonti archivistiche come testimonianze del passato ma anche come strumenti per affrontare il presente e disegnare il futuro".

Così, a partire dal tema "Epidemie e antichi rimedi tra le carte d'archivio", gli Istituti aderenti propongono un viaggio attraverso le "carte" per ripercorrere, grazie ai documenti, la nostra Storia collettiva e anche le piccole storie individuali legate alle epidemie, alla storia sociale e alle politiche sanitarie nel corso dei secoli: Storia della medicina, dei vaccini animali, della Croce Rossa, le epidemie di peste, tifo e colera, le misure restrittive e di contenimento, le reazioni della popolazione, rimedi antichi e moderni, ma anche storie di speranza e guarigione.

"Per scoprire insieme che a nuove epidemie corrispondono spesso paure antiche, e trovare nel passato - afferma il direttore generale Archivi, Anna Maria Buzzi - anche una chiave per interpretare il presente e il futuro. E che, come sempre, i nostri Archivi raccolgono e custodiscono veri e propri tesori, tutti da scoprire nella giornata di domenica 11 ottobre attraverso mostre, incontri, visite guidate, eventi online e offline, ma anche giochi e attività didattiche.

Un affascinante percorso nel cuore della cultura che ha fatto grande il nostro Paese e che racconta la Storia di ognuno di noi". Tutte le iniziative saranno pubblicate sul sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo alla pagina dedicata: www.beniculturali.it/evento/domenicadicarta2020, sul sito e nella newsletter speciale della Direzione generale Archivi e sui canali istituzionali dei singoli istituti.