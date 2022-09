L’Arcangelo Gabriele dice alla Vergine Maria: “Il Signore è con te”. Nella Santa Messa, il Sacerdote si rivolge al popolo con questo saluto per ben tre volte: all’inizio prima dell’atto penitenziale, prima del prefazio, alla fine, prima della benedizione finale. Egli però non dice: “Il Signore è con te, popolo di Dio. Dice invece: “Il Signore sia con voi”. In Maria è una realtà, nel popolo in preghiera diventa un augurio, una speranza. Il Signore è con la Vergine Maria a motivo della sua santità, carità, amore.

La Vergine Maria è tutta con il Signore, nella sua grande santità

Don Francesco Cristofaro

