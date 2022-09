Donna uccisa: omicida ha confessato, delitto lunedì. Ieri è tornato sul luogo per nascondere il cadavere.

CATANZARO, 25 NOV - Ha confessato di essere l'autore del delitto Sergio Giana, il 36enne sottoposto a fermo, per l'omicidio di Loredana Scalone, di 51 anni, compiuto a Stalettì.

L'omicidio, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri al termine dell'interrogatorio cui l'uomo è stato sottoposto dal Pm Anna Chiara Reale, è avvenuto lunedì, giorno della scomparsa della donna. Poi ieri, Giana è tornato sul luogo del delitto per nascondere il corpo tra gli scogli. Per questi motivi l'uomo, sposato, è accusato di omicidio, con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una persona a lui legata da relazione affettiva, per motivi abbietti e con premeditazione, nonché per il reato di occultamento di cadavere.