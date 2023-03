Donne e Diritti alla manifestazione di Steccato di Cutro. Oggi insieme a migliaia di persone, le associate di Donne e diritti, numerose e giunte con autobus, hanno percorso le strade di Steccato di Cutro, insieme ad altri, ha portato sulle spalle i relitti del caicco foggiati a Croce.

Sono giunte sul tratto di spiaggia che è stata la tomba dei corpi di decine di profughi. Sono vane le parole a descrivere la immensa emozione che si è provata nel calpestare la sabbia dove, solo pochi giorni fa, sono stati scaraventati dalla furia del mare i corpi di bimbi, donne e uomini che hanno avuto la sola sfortuna di dover fuggire dalla loro patria.

Il vento dell'accoglienza, della solidarietà, della pace ci ha guidato per manifestare e chiedere giustizia per tutte le vittime del 26 febbraio, giorno in cui l'umanità si è arenata sulla spiaggia.,

Silenzio, lacrime, sgomento, rabbia nel calpestare la sabbia dove una piccola croce con intorno tanti peluche ci ha riportato alle immagini dei tanti bambini morti nel mare , quel mare che dista pochi chilometri da San Giovanni in Fiore e che l'estate è il parco giochi dei nostri piccoli.

Mai più tragedie del genere, bisogna fermare la strage.