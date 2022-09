Doria Group: Pronta per combattere il Covid-19. Prevenzione e protezione. Piantana con dispenser

L’ambizioso progetto, ideato dall'imprenditore civile ed industriale Alberto Doria titolare della Inf.All di Doria Alberto, che ha sviluppato una Piantana con Dispenser igienizzante indispensabile per la ripresa del lavoro Decreto Rilancio.

È uno strumento di prevenzione e messa in sicurezza della salute pubblica dei cittadini, pronto e disponibile per essere installato nei Bar, Ristoranti, Estetiste, Parrucchiere e su tutte le tipologie di attività commerciali in tutta Italia.



“Prevenzione, Protezione e Sicurezza”: ecco le tre parole chiave che hanno acceso la scintilla dell’immaginazione e della creatività nella mente dell’imprenditore Calabrese Alberto Doria per la realizzazione di un progetto per combattere ed essere Anti-Covid, per evitare una nuova possibile diffusione del Covid-19 in Italia.

Ecco quanto il governo ci consiglia per il Covid-19: usare per la sicurezza detergenti, disinfettanti, igienizzanti.

Dpcm Di seguito ecco l’estratto del Decreto del Presidente del Consiglio

Articolo 2 lettera f

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

In questo momento di emergenza sanitaria da nuovo coronavirus l’igiene personale e degli ambienti è molto importante. L’Istituto superiore di sanità ha realizzato un poster in cui fornisce semplici e utili consigli su come utilizzare in sicurezza detergenti, disinfettanti, igienizzanti

La prima raccomandazione dell’Iss è quella di seguire sempre con grande attenzione le istruzioni riportate sulle etichette dei prodotti che si utilizzano per la pulizia. Mescolare più prodotti insieme pensando di ottenerne uno più potente contro il coronavirus, avverte l’Iss, può esporre a gravi rischi di intossicazione e quindi non va mai fatto. Altre raccomandazioni sono quella di arieggiare frequentemente i locali, perché i prodotti utilizzati per la disinfezione contengono spesso sostanze volatili che possono provocare irritazione e tossicità. Importante poi non lasciare prodotti detergenti o disinfettanti incustoditi, per evitare che i bambini possano venirne in contatto.



Al fine di aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro, su richiesta la Inf.All. di Doria Alberto, può fornire Piantana in tubolare di alluminio 80x40 mm rinforzato colore argento, con base e tappo superiore in multistrato bilaminato bianco da 20 mm, adatta alla collocazione di dispenser per somministrazione di prodotti igienizzanti tipo Amuchina, gel disinfettanti, sapone liquido ecc.

Vi è inoltre la possibilità di ordinare, a parte, anche il relativo dispenser manuale o automatico con fotocellula e il gel igienizzante.

Optional configurabili: adesivo standard per igienizzazione mani e ripiano salvagoccia.



Il supporto per gel igienizzante permette di adempiere agli obblighi imposti dal Dpcm 4 marzo 2020 – per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, da parte di tutte le strutture tenute a mettere a disposizione degli addetti, degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

Le piantane estremamente attuali, ideali per garantire igiene e pulizia in contesti aperti al pubblico; spesso collocate in attività commerciali, aziende, uffici, toilette, enti pubblici….

La colonnina si trova configurata on line nella sua versione elementare ma può essere ulteriormente accessoriata con utili optional quali adesivo con Vs. logo e base poggia guanti.

L’Azienda produce, inoltre, barriere divisorie e parafiati per attività commerciali ed uffici, realizzate con struttura in alluminio di vari colori e pannellature in plexiglass o vetro 6/7 antinfortunistico trasparente.

Possibilità di realizzazione a misure in base alle necessità del cliente Contattando l'azienda a questo link.