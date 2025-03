Dramma al Parco della Biodiversità di Catanzaro: 54enne muore durante una passeggiata

Catanzaro – Un pomeriggio come tanti si è trasformato in una tragedia al Parco della Biodiversità di Catanzaro, dove Antonio Loprete, 54enne residente nel capoluogo calabrese, ha perso la vita a causa di un improvviso malore. L'uomo, noto e stimato nella comunità, si stava godendo una passeggiata quando si è accasciato al suolo, senza più riprendere conoscenza.

I soccorsi e l'intervento delle forze dell'ordine

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma per Antonio Loprete, non c'è stato nulla da fare: il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo una prima ipotesi, la causa potrebbe essere stata un grave problema cardiaco, ma sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle reali cause della morte.

Un uomo amato e rispettato

La notizia della scomparsa di Antonio Loprete, ha lasciato sgomenta l'intera comunità catanzarese. Amato e rispettato sia a livello personale che professionale, era un uomo dal grande cuore, sempre disponibile ad aiutare chiunque avesse bisogno. Padre e marito affettuoso, era anche un grande amante degli animali, in particolare dei cani da montagna dei Pirenei, che fotografava con passione e dedizione.

Il cordoglio della città

Amici, parenti e conoscenti si stringono attorno alla famiglia di Antonio Loprete, in questo momento di profondo dolore. Sui social network si moltiplicano i messaggi di cordoglio e incredulità per una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa. "Un uomo straordinario, gentile e sempre disponibile con tutti" scrivono in tanti, testimoniando quanto fosse benvoluto da chi lo conosceva.

Quella che doveva essere una tranquilla giornata all'aria aperta si è trasformata in una tragedia che ha scosso l'intera città. Resta il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella vita di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.