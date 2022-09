Droga: associazione armata finalizzata al traffico,12 arresti. Operazione dei carabinieri di Crotone coordinata dalla Dda

CROTONE, 23 FEB - I carabinieri della Compagnia di Crotone, con il supporto di personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria" e del 14mo Battaglione "Calabria", stanno eseguendo un'ordinanza del Gip di Catanzaro che ha disposto la custodia cautelare nei confronti di 12 persone - 9 in carcere e 3 ai domiciliari - e l'obbligo di dimora nei confronti di una persona.





Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione armata finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (in particolare eroina, cocaina e marijuana), ricettazione, detenzione di armi da guerra e, due di loro, di partecipazione ad associazione di tipo 'ndranghetista operante a Crotone, la cosca Vrenna-Corigliano-Bonaventura - Ciampà e Megna. I dettagli dell'operazione saranno resi dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri in una conferenza stampa in programma alle 11 al Comando provinciale carabinieri di Crotone.

In aggiornamento