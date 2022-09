Droga: in auto con un chilo di cocaina, arrestato 28enne. Bloccato dai carabinieri ad Amantea

AMANTEA, 03 DIC - I carabinieri hanno arrestato un 28enne ad Amantea con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. In macchina, sul sedile posteriore, il giovane aveva quasi un chilogrammo di cocaina, nascosto tra alcuni indumenti.



Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Paola, il giovane è stato condotto in carcere e, dopo la convalida dell'arresto, gli sono stati concessi gli arresti domiciliari.