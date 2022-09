Droga: Cc trovano altre due coltivazioni canapa a Tiriolo. Estirpate 230 piante dall'altezza media di oltre due metri

TIRIOLO, 28 AGO - Dopo le prime attività già svolte all'inizio della settimana in corso e che avevano portato all'individuazione di piantagioni e contestuale distruzione di circa 900 piante di canapa indiana, anche oggi e ieri i Carabinieri del Comando Stazione di Tiriolo, ancora con l'ausilio dell'8° Nucleo Elicotteri CC di Vibo Valentia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno proseguito con ulteriori servizi di rastrellamento e bonifica di altre aree montane ricadenti nella competenza del comune di Tiriolo. Le ricerche dei militari dell'Arma, avvalorate dalla cooperazione tra più Reparti, hanno così permesso di individuare altre due piantagioni illegali di canapa, evidentemente destinate all'imminente raccolta per l'immissione nel mercato della droga. Nell'occasione, complessivamente, sono state estirpate e distrutte altre 230 piante di marijuana, dell'altezza media di oltre 2 metri, previa campionatura per i successivi accertamenti qualitativi.