Droga ed estorsione, 6 misure cautelari a Olbia

OLBIA, 15 MARZO - Dall'alba, i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta di quella procura, nei confronti di 6 indagati, accusati, a vario titolo e in concorso, di detenzione e spaccio di stupefacenti, furto aggravato ed estorsione.I dettagli dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa convocata per le 10.30 nella caserma del Reparto Territoriale di Olbia.