Droga ed estorsioni: operazione "Vecchia Maniera" Polizia Siracusa

SIRACUSA, 8 FEBBRAIO - La Polizia di Stato di Siracusa, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, sta eseguendo alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti accusati, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di droga, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, porto e detenzione illegale di armi ed estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Trigila. Le indagini sono state condotte dai poliziotti della Squadra Mobile con la collaborazione delle Questure di Milano, Novara e Messina. Ulteriori dettagli verranno divulgati nel corso della conferenza che si terra' in data odierna in Questura alle ore 10:30.