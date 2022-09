Droga: operazione Cc in Cosentino, smantellata piazza spaccio di hashish e marijuana

Droga: operazione Cc in Cosentino, smantellata piazza spaccio. Eseguite cinque misure cautelari e perquisizioni domiciliari

COSENZA, 25 MAG - Il market dello stupefacente era continuamente attivo: sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana erano sempre disponibili per i clienti, prevalentemente del posto o dei centri vicini, a qualsiasi ora del giorno. Se però l'avventore riusciva a far conoscere in anticipo ai pusher le proprie "necessità", procurare anche stupefacente del tipo cocaina non sarebbe stato un problema.



Ampi erano anche i margini di guadagno per gli spacciatori: dai 5 euro per una "storia" di marijuana oppure una "birra" di hashish, sufficienti a soddisfare la singola consumazione individuale, ai 500 per un "pallone" da quasi 200 grammi di marijuana, da poter condividere con più persone per un periodo di tempo più lungo. A richiesta erano inoltre disponibili vari quantitativi di cocaina per tutte le tasche. Una volta concordato l'appuntamento con un messaggio telefonico, avveniva lo scambio per strada, tra una stretta di mano e l'altra oppure nel corso di un breve saluto tra conducenti di autovetture, confusi fra i passanti, preferibilmente di sera.



All'individuazione delle persone arrestate i militari sono giunti attraverso intercettazioni di numerose utenze telefoniche e mediante il posizionamento di diverse telecamere nel centro urbano di Malito: 24 gli assuntori identificati e 63 episodi di cessione di sostanze stupefacenti documentati e oltre 200 invece quelli ricostruiti a seguito dei contatti intercorsi tra venditori ed acquirenti in oltre un semestre di indagini. Per il trasposto dello stupefacente si organizzavano spostamenti con due distinte auto una delle quali svolgeva la funzione di vedetta, lanciando l'allarme ai complici in caso di avvistamento delle pattuglie dell'Arma. Delineato anche il ruolo di una delle compagne dei pusher, destinataria di misura cautelare sempre al seguito del proprio fidanzato per consentirgli di fornire un'immagine di apparente normalità agli occhi degli sconosciuti e offrire un nascondiglio tra i propri indumenti intimi per occultare lo stupefacente in caso di eventuale necessità.