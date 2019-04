Droga: operazione 'Rubino', in corso perquisizioni della Ps

L'AQUILA, 16 APRILE - Dalle prime luci dell'alba è in corso un'operazione antidroga della Polizia di Stato di Chieti denominata 'Rubino' coordinata dalla DDA di L'Aquila. I poliziotti della Squadra Mobile stanno eseguendo perquisizioni a carico degli indagati nelle province di Chieti, Pescara, Teramo, L'Aquila, Varese, Milano e Roma. L'attività, sottolinea una nota, è frutto di un'indagine durata circa due anni che ha permesso di smantellare un sodalizio criminale, per lo più di origine balcanica, operante in Abruzzo e dedito ad un vasto traffico di sostanze stupefacenti. I dettagli verranno forniti in una conferenza stampa alle ore 11 che si terrà nella Prefettura di Chieti.

Seguono aggiornamenti