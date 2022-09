Droga: Satriano. inseguimento e bloccati sulla SS106. “Fuggono con 660 gr marijuana” arrestati. I dettagli

Droga: fuggono in auto con 660 gr marijuana, arrestati. Bloccati dai carabinieri dopo un inseguimento sulla statale 106

SATRIANO, 04 OTT - Due giovani, di 20 e 23 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Satriano al termine di un lungo inseguimento lungo la statale 106 dopo essere stati trovati in possesso di 660 grammi di cannabis indica.



I due, di Montepaone e di Serra San Bruno, erano fermi a bordo della loro auto in un parcheggio a Satriano Marina quando i carabinieri di pattuglia, insospettitisi hanno deciso di controllarli. Non appena i due si sono accorti che i militari stavano per fermarli sono fuggiti. Ne è scaturito un inseguimento, durante il quale dalla vettura è stato gettato dal finestrino una busta con la marijuana.



Poco più avanti però i carabinieri hanno bloccato l'auto, recuperando subito la sostanza stupefacente risultata essere poi marijuana. I giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. (Immagine di repertorio)

In aggiornamento