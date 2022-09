Droga: sgominata rete spacciatori, arresti nel cosentino. Operazione dei carabinieri, sequestrato un chilo di sostanze

COSENZA, 24 LUG - I carabinieri di Cosenza hanno eseguito 12 ordinanze di custodia cautelare nell'ambito di un'operazione ribattezzata "Big Square", scattata in provincia di Cosenza, tra Castrovillari e Cassano allo Ionio. Il blitz dei Carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, ha consentito di disarticolare una fitta rete di spacciatori che, in modo sistematico e continuativo, riusciva a soddisfare la domanda di cocaina, eroina, hascisc e marijuana delle diverse piazze di spaccio. Tra i clienti abituali anche alcuni minorenni. Una persona è stata portata in carcere, 7 sono andate agli arresti domiciliari e e 4 hanno ricevuto l'obbligo di dimora. Sono in corso di notifica inoltre, 24 avvisi di garanzia per detenzione di stupefacenti. Durante le indagini sono state monitorate 33 utenze telefoniche, eseguite intercettazioni ambientali e installate due telecamere sulla piazza di spaccio di Castrovillari. Durante le indagini sono state segnalate alla Prefettura di Cosenza 64 persone per uso personale di droga. Sono stati anche recuperati circa un chilo di sostanze tra cocaina, eroina, marijuana e mannite. (