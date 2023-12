Droga. Violento scontro a Sesto San Giovanni: un morto e due feriti

Un incontro per una transazione di droga degenera in rissa armata, le forze dell'ordine indagano sulla dinamica e sui partecipanti

Un accoltellamento mortale e due feriti sono il bilancio di una violenta rissa tra due gruppi a Sesto San Giovanni, Milano, in Via Pisa. L'incidente potrebbe essere legato a un "regolamento di conti" nel mondo della droga, dato che è avvenuto in una strada isolata dietro un cimitero, da dove testimoni hanno visto fuggire uomini armati di mazze da baseball.

Le forze dell'ordine sono attualmente sul posto per le indagini. L'incontro, originariamente pianificato per una transazione di droga, è degenerato in un violento scontro armato tra i gruppi di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese. La vittima fatale è un uomo di circa 30 anni, presumibilmente di origine nordafricana, che è stato colpito alla gola da un coltello. Un altro giovane è stato ferito al polso da un colpo di pistola, ma non è in condizioni gravi.

Un terzo uomo è stato gravemente malmenato e portato in ospedale con vari traumi e contusioni, probabilmente inflitte con una mazza da baseball; tuttavia, non è in pericolo di vita. Le indagini sulla dinamica e sull'identificazione dei coinvolti sono in corso da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Milano. (Fonte: Ansa) (Immagine archivio)