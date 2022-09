Due barche con 140 migranti in difficolta' in acque maltesi "stiamo morendo"

Due barche con 140 migranti in difficoltà in acque maltesi "stiamo morendo". Sos di alarm phone, autorita' non rispondo

ROMA, 26 LUG - Circa 140 persone, su due imbarcazioni diverse, sono in difficoltà nel Mediterraneo, in zona Sar maltese. A darne notizia è Alarm Phone. Una prima barca con il motore in avaria ha a bordo 95 migranti e sta imbarcando acqua.



Un'altra barca, invece, trasporta 45 persone . "Stiamo morendo", il grido disperato delle persone a bordo della prima imbarcazione. "Il mercantile Maridive230 è a circa 20 miglia dalla barca e potrebbe ricevere ordine di soccorrere - si legge in un tweet di Alarm Phone - ma le forze armate maltesi non rispondono alle nostre chiamate".

In aggiornamento