Durante la Milano Music Week 2022, Sony music publishing presenta 2 panel

SONY MUSIC PUBLISHING è presente alla sesta edizione della MILANO MUSIC WEEK con due panel che si terranno martedì 22 novembre e giovedì 24 novembre presso Mare Culturale Urbano (Via Giuseppe Gabetti, 15, Milano – ingresso gratuito fino ad esaurimento posti).

Martedì 22 novembre, alle ore 17.30, si terrà il panel “WOMEN x PUBLISHING - Autrici, cantautrici e produttrici nel mercato editoriale” in cui interverranno Ditonellapiaga, HU, VV e Claudia Franchini. Modera l’evento la scrittrice e giornalista Silvia Gianatti. A seguire avrà luogo lo showcase con aperitivo di HU.

Invece, giovedì 24 novembre, alle ore 17.30, Mr. Monkey, Timongothekeys, Machweo saranno i protagonisti dell’incontro “SAMPLE: DO IT AGAIN! – L’utilizzo del sample nelle nuove produzioni”. Elia Burioni, A&R Columbia Records, e Marco Lombardo di Boh Magazine modereranno l’incontro a cui seguirà il dj-set con aperitivo di MACHWEO.

SONY MUSIC PUBLISHING, casa editrice n° 1 al mondo, nel cui roster sono presenti Ed Sheeran, The Beatles, Beyoncé, Queen, Rihanna, Lady Gaga, Pharrell Williams, Ennio Morricone, Pino Daniele, Franco Battiato, Måneskin e molti altri artisti/compositori. Con la sua “songwriter-first mission”, Sony Music Publishing fornisce ai suoi autori e ai suoi cataloghi i migliori servizi di valorizzazione del repertorio su scala globale, investendo sui nuovi talenti per sviluppare la loro crescita artistica e supportando gli autori affermati, per solidificare ulteriormente la loro carriera e ricercare nuove opportunità, grazie anche alle cruciali attività di sincronizzazione e sviluppo internazionale.