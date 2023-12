"E la musica va" a teatro, con Donatella Alamprese e Marco Predieri

FIRENZE - Sabato 16 e domenica 17 dicembre (sabato ore 20,45, domenica ore 16,45) al Teatro di Cestello di Firenze, torna in scena Donatella Alamprese, cantante di fama internazionale, che è ormai solita, da qualche stagione, far debuttare proprio sulle rive dell'Arno, sul palco del piccolo storico salotto di San Frediano, i suoi nuovi impegni artistici, prima di proporli in tutta Italia e spesso anche oltre confine.



In questo caso non sarà però un concerto canonico, ma un vero e proprio spettacolo, dove la stessa Alamprese vestirà, per la prima volta, il ruolo di personaggio, interpretando Bella, la cantante di un vecchio night club, nella commedia musicale per lei scritta e diretta da Marco Predieri, che la affiancherà anche in scena. Tra l'attore e la nostra chansonnier c'è un'amicizia ormai di anni, ma sarà per loro la prima occasione di incontrarsi sotto i riflettori, in una nuova collaborazione che li vedrà accompagnati da una band dal vivo, composta da Marco Giacomini alle chitarre (firma inoltre gli arrangiamenti), Roberto Biondi alle tastiere, Amedeo Ronga al basso e Andrea Golini alla batteria.



Al centro della vicenda, oltre alla musica stessa, che sarà protagonista, c'è il destino di un vecchio locale, il cui storico proprietario se n'è andato, lasciandolo in eredità a un nipote di secondo grado. Quest'ultimo, che a malapena conosceva lo zio, è determinato a vendere e al meglio possibile, senza curarsi del cambio d'uso che sicuramente vorrà farne l'acquirente. L'incontro con Bella, la cantante del night, che nei mesi di chiusura ha continuato a provare qui con la sua band, gli aprirà nuove prospettive, ma chissà se saranno sufficienti a fargli cambiare idea. Dal Sam Club sono passati centinaia, anzi migliaia di avventori, non semplici clienti ... in quel luogo ciascuno ha lasciato una testimonianza di sé ... al di là delle apparenze, del proprio ruolo in società, vivendo liberamente storie che sono state accompagnate da altrettante canzoni, componendo una vera e propria colonna sonora che non si esaurirà, neppure se il club stesso dovesse effettivamente spegnere per sempre la sua insegna. La musica non può essere comunque fermata ... Prenotazioni: 055.294609 oppure via mail a [email protected]. Prevendita sul circuito ticketone.