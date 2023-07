Plastica, il nuovo singolo di Ghendo

dal 26 maggio 2023 esce il nuovo singolo del cantautore toscano

Disponibile in tutti i digital stores “Plastica”, il nuovo inedito di Ghendo, il brano anticipa l’uscita del disco.

In seguito all’uscita di Luna’, pezzo inserito nella compilation di “Urban Fighters #2022” (prestigioso progetto distribuito da Sony Music), Ghendo è pronto a incantare il pubblico con sonorità sognanti e pop.

“Plastica” racconta la storia di chi cerca di fuggire dalle paranoie grazie al divertimento, senza affrontare mai se stesso. Plastica nasce in un momento di cambiamento personale ed artistico, durante la transizione musicale da un suono più cupo e propriamente rap ad un cantautorato più ironico e spensierato. L’influenza musicale di Marco Sgaramella è stata enorme in questo senso. Plastica rappresenta la fuga dai pensieri e dalle colpe attraverso il divertimento più banale. Le strofe ricalcano infatti un mood svagato, stemperato però nel ritornello in cui i pensieri - da cui non si può mai fuggire veramente - tornano improvvisamente a farsi sentire. È proprio questo contrasto ad essere sottolineato nella frase chiave della canzone, “cerco una magia e ho solo sogni in plastica”. Sogni sempre più irraggiungibili, schiacciati da una quotidianità sempre più frivola e soffocante.

Il ritornello è l’emblema di questo contrasto: cupo nelle parole pronunciate ma spensierato nelle sonorità. La canzone è stata prodotta da Marco Sgaramella, in arte Maji-co, chitarrista della band buggianese Piqued Jacks.

BIOGRAFIA

Ghendo è un rapper toscano, classe 1994. Esordisce con l’EP Forma Mentis, composto dai singoli Temporale, Non ci sono, Eccomi, Stasera (feat. Eleonora Lari) ed Iran. Seguono le pubblicazioni di Soli e Confessioni, due singoli introspettivi e dalle sonorità più vicine al pop. A settembre 2021, Ghendo pubblica Falling to pieces (feat. Melissa Bruschi), caratterizzata da sonorità forti e contenuti socialmente impegnati. Il singolo vede la partecipazione di Melissa Bruschi, leader della band metal Metaphoric Mind. Il percorso discografico di Ghendo prosegue con i singoli Buio e Verità. Ad aprile 2022 Ghendo collabora con Zoelle nel singolo Demoni. Ad ottobre 2022 esce il singolo NVMC. A novembre 2022 esce il singolo Luna inserito nella compilation ‘Urban Fighters #2022’ distribuita da Sony Music.

SOCIAL DI GHENDO

IG: https://www.instagram.com/ghendothereal/

https://www.instagram.com/ghendo_ufficiostampa/

FB: https://www.facebook.com/ghendothereal

Spotify: https://spoti.fi/32UM1WV