È morto il fratello minore di Donald Trump: "era il mio migliore amico"

È morto questa notte dopo essere stato ricoverato in ospedale a New York Robert Trump, fratello minore del presidente degli Stati Uniti. Aveva 71 anni. Il più giovane dei cinque fratelli Trump era un sostenitore del presidente e, a giugno, ha intentato una causa per conto della famiglia Trump per cercare, senza successo, di interrompere la pubblicazione di un libro molto critico della stessa nipote del presidente, Mary. Robert Trump soffriva di emorragie cerebrali dopo una caduta ed assumeva farmaci anticoagulanti.

Lo scrive il New York Times in merito alla morte del fratello del presidente Usa. Secondo il quotidiano statunitense Robert nelle ultime settimane non era più in grado di parlare al telefono. Robert e Donald avevano personalità assai diverse.

Donald Trump una volta ha descritto suo fratello minore come "molto più tranquillo e accomodante di me'' e "l'unico ragazzo nella mia vita che io abbia mai chiamato "tesoro". Robert Trump ha iniziato la sua carriera a Wall Street lavorando nel settore della finanza aziendale, ma in seguito è entrato nell'azienda di famiglia, gestendo partecipazioni immobiliari come alto dirigente della Trump Organization. - (Rainews)