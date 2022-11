È online il video di “Ti Ho Mentito Per Anni”, il brano del cantautore pugliese Fabio Milella video, i dettagli

È online il video di “Ti Ho Mentito Per Anni”, il brano del cantautore pugliese Fabio Milella, estratto dal suo ultimo album “in bilico sulle nostre emozioni”.

Il musicista e cantautore pugliese FABIO MILELLA torna con il video di un brano fortemente introspettivo, “TI HO MENTITO PER ANNI”, singolo estratto dal suo ultimo album “IN BILICO SULLE NOSTRE EMOZIONI”, disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download.

«“Ti ho mentito per anni” è un brano potente, è la storia di un amore vissuto intensamente ma finito tra urla, silenzi e fiumi di parole, e della felicità di ritrovarsi – afferma Fabio Milella – È il racconto di un amore profondo e difficile tra due persone molto complicate che si rincontrano dopo anni, ma che non riescono più a guardarsi negli occhi, in un misto tra verità e bugie necessarie per continuare a vivere».

Il video è essenziale ma efficace, un gioco di luci e ombre riflesse in uno specchio che sembrano mettere a nudo i sentimenti dell’autore, esaltato dall’arrangiamento musicale di Tommaso De Vito Francesco e dall’esecuzione al violoncello di Paola Damiana de Candia.

I 13 brani che compongono l’album “In bilico sulle nostre emozioni” sono differenti tra loro per tematiche e sonorità ma accomunati da uno stesso obiettivo: raccontare le diverse sfaccettature della vita, fatta non solo di certezze ma anche di grandi e importanti cambiamenti che determinano il destino di ognuno di noi.

Questo il concetto che si cela dietro il progetto musicale del cantautore, espresso non solo nelle canzoni ma anche nell’immagine di copertina.

«C’è la terra, l’orizzonte, e un solo albero forte, piantato a terra, ma con tanti rami protesi verso l’alto e orientati in ogni direzione ad esplorare il mondo – racconta il cantautore – l’albero è lì con le sue radici, mentre i suoi rami scrutano l’orizzonte per scegliere dove far volare le foglie».

Questa la tracklist di “In bilico sulle nostre emozioni”: “907”, “In bilico sulle nostre emozioni”, “Ipocrisia”, “Gli sguardi delle sei”, “Ogni volta che”, “Quella vecchia signora”, “Il sottofondo del dolore”, “Mi bastava un’ora”, “Amico caro”, “Ti ho mentito per anni”, “904”, “Resto qui” e “Un porta gioie carillon”.

Le musiche e gli arrangiamenti dell’album sono a cura di Fabio Milella e Tommaso De Vito Francesco, rispettivamente produttore esecutivo e produttore artistico. I testi sono scritti da Fabio Milella, il mixaggio è stato realizzato da Mirko Patella e Giovanni Versari si è occupato del mastering presso lo studio di registrazione La Maestà.

FABIO MILELLA è un musicista e cantautore barese. A 9 anni si avvicina al pianoforte, lasciando la musica classica per dedicarsi alla musica leggera e in particolare al canto. Frequenta il Liceo Classico “Socrate” di Bari e, influenzato dagli studi umanistici, comincia a comporre canzoni e ad esibirsi con il suo primo gruppo in diversi locali. All’età di 20 anni diventa giornalista pubblicista, senza abbandonare la sua carriera di cantautore. “Chi fa da sé fa per tre” è il suo primo disco di inediti uscito a maggio 2011 e anticipato dal singolo “Dispetto”, che ottiene un buon riscontro radiofonico. Nel 2012 esce il suo secondo album “ElettrOttanta”, che ripropone in chiave elettronica i grandi successi degli anni '80 e che il cantautore presenta lo stesso anno al pubblico sul palco dell’Alcatraz di Milano. Nel 2019 esce il suo nuovo album di 13 brani inediti “In bilico sulle nostre emozioni” e nel gennaio 2022 il nuovo singolo “Chiedimi se sono felice”.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=QHF8JAHzZ-Y





Link brano: https://open.spotify.com/track/407PKugc38ywQQSinrrBQh?si=1a9cefd3a59e4c77

Link album: https://open.spotify.com/album/51XFMjCfNGMDWi5oDQMeDZ?si=WEYzRykzSmaVZl4qzhfnVg