Catanzaro. È opportuno vedere, senza commento alcuno, cosa impongono i contratti Sieco e Verdeidea.

È opportuno vedere, senza commento alcuno, cosa impongono i contratti Sieco e Verdeidea.Da qualche giorno è oggetto di ampia discussione la situazione nella quale versa la Città a causa delle erbacce e sterpaglie che affliggono molte vie di Catanzaro. In molte occasioni l’Amministrazione Comunale ha dichiarato che si può far poco perché il Comune non ha soldi sufficienti per garantire un servizio efficiente e perché i contratti che disciplinano il rapporto con la Verdidea e Sieco sarebbero inadeguati.

Sembra opportuno allora vedere, senza commento alcuno, cosa impongono questi contratti.

La disciplina del contratto, il Capitolato Speciale d’appalto e la offerta migliorativa proposta dalla società prevedono i seguenti obblighi della Sieco:





1. La Sieco è obbligata a svolgere l’attività di diserbo e decespugliamento stradale [Articolo 6 comma 2, lett. K) del contratto] e la rimozione di qualsiasi rifiuto ivi compreso il fango o i vegetali infestanti cresciuti spontaneamente, che si formano nelle zanelle sui marciapiedi e sui muri nelle immediate vicinanze […] k) diserbo e decespugliamento stradale [art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto]

2. La Sieco è obbligata ad effettuare lo spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani giacenti su tutte le aree pubbliche o sulle strade aree private comunque soggetta al suo pubblico […] lavaggio delle strade piazze e marciapiedi […] diserbo meccanico e manuale su marciapiedi e scale art. Art. 3, comma 2, n. 1, lettera b)]; oltre che ad effettuare la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi private e pubbliche [art. Art. 3, comma 2, n. 1, lettera a)].

Tale servizio di diserbo e decespugliamento deve essere effettuato con frequenza giornaliera, per 24 Zone cittadine, mediante l’impiego di un operatore per ogni Zona, muniti di appositi raschietti per la eliminazione della vegetazione spontanea nascente nella zanella e sui marciapiedi.

Al contempo, per le attività di diserbo meccanico della vegetazione infestante del centro abitato e lungo le principali vie di ingresso nel centro urbano è previsto l’utilizzo di un trattore con braccio meccanico di decespugliamento e l’ausilio di un operatore a bordo di un mezzo vasca di piccole dimensioni, mediante 100 interventi, nel periodo invernale, e 540 interventi nel periodo primaverile-estivo [punto 5.7 dell’Offerta migliorativa].

Gli interventi effettuati dalla Sieco devono essere ispirati da principi obiettività, giustizia ed imparzialità, i quali sono assicurati anche mediante la elaborazione di un cronoprogramma. La Sieco è in fatti obbligata a trasmettere entro le 12 di ogni giovedì alla stazione appaltante il programma delle attività previste nella settimana successiva [Articolo 13 del Contratto, art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto].

A tutto ciò si aggiunge il servizio di lavaggio delle strade, con la frequenza di 312 interventi annui [punto 4.14 dell’Offerta Tecnica proposta dalla Sieco] e lo spazzamento e diserbo dei Cimiteri, per i quali sono previsti [nei periodi fra il 31 ottobre di 5 novembre, il 23 dicembre il 5 gennaio e il venerdì Santo] spazzamenti e diserbi straordinari [punto 5.4.5 dell’Offerta Tecnica proposta dalla Sieco].

La Verdidea ha invece l’obbligo, per un corrispettivo di € 343.333,33 di svolgere il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Catanzaro, intendendo per manutenzione tutte le attività necessarie per mantenere in efficienza tali aree, sia sotto il profilo tecnico agronomico, che sotto il profilo della funzionalità, della fruizione e della piacevolezza estetica [Art. 1 del Contratto]. E tali attività includono, tra altro, i servizi di manutenzione ordinaria, vale a dire falci, potature e diserbi, oltre che la raccolta delle foglie.

Anche in tal caso lo svolgimento del servizio deve essere effettuato mediante la redazione di un cronoprogramma, poiché la Verdidea è obbligata a comunicare tutti i venerdì antro le ore 18,00[…] il programma operativo della settimana successiva, il cui mancato invio da luogo alla penalità [art. 36 del Contratto] di 30 € per ogni mancato invio [art. 31 del Contratto].

Orbene sarà pur vero che il Comune ha pochi soldi; e sarà pur vero che i contratti sono un po’ confusionari. Ma è altrettanto vero che il Comune ed i cittadini pagano 10 milioni di Euro circa alla Sieco e 300.000,00 € circa alla Verdidea. Si può chiedere a queste società la rigorosa esecuzione degli obblighi che hanno assunto?





Consiglieri Comunali

Valerio Donato (Rinascita)

Gianni Parisi (Rinascita)

Stefano Veraldi (Riformisti Avanti)