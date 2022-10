Scienze. Eclissi di sole 25 ottobre: occhi al cielo, ecco le info per osservarla (Live)

Eclissi di sole: occhi al cielo, tra pochissimo l'unica visibile in Italia nel 2022; le info per osservarla

Il momento è arrivato: è imminente quella che sarà l'unica eclissi di sole del 2022 visibile in Italia, l'evento astronomico più importante e atteso dell'anno.

Ma cos'è un'eclissi di sole?

Si tratta di un fenomeno che si verifica quando la Luna, durante il novilunio, transita fra la Terra e il Sole e impedisce ai raggi solari di raggiungere la Terra. Si produce un'eclisse totale, quando l'intero disco solare viene coperto dalla Luna ,mentre si parla di eclissi parziale quando si nasconde solo una parte del sole.

Sarà un'eclissi parziale, per cui il sole si oscurerà solo una parte compresa tra il 10 e il 25%.

Il fenomeno sarà visibile dall'Italia a partire dalle ore 11.20 del mattino. Le città e regioni maggiormente favorite saranno quelle del Nord, dalle quali si potrà vedere il sole più oscurato rispetto a quelle centro-meridionali.

Ecco qualche esempio di orario e percentuale di oscuramento del sole in alcune città.

A Belluno l'eclissi inizierà alle 11.17 e terminerà alle 13.18 con una % di diametro solare coperto del 29%.

A Roma inizierà alle 11.26 per finire alle 13.21 con il 27% di copertura del disco sole.

A Palermo si inizierà alle 11.35 per finire alle 13.18 con una copertura del disco solare di circa del 22%.

Si raccomanda di osservare l'eclissi in totale sicurezza e mai ad occhio nudo: bisogna dotarsi di strumenti adatti con filtri certificati per evitare problemi alla vista.







Sottolineiamo che le eclissi di Sole non vanno mai guardate a occhio nudo; l'osservazione diretta provoca danni gravissimi alla vista fino alla cecità. “L’osservazione di un’eclissi di Sole (ad eccezione della sola fase totale, quando presente) impone un solo imperativo, categorico: mai guardare direttamente la stella del giorno, sia ad occhio nudo che con uno strumento generico, se prima non ci si è preoccupati di predisporre opportuni sistemi di protezione o strumenti specificatamente progettati/certificati per l’osservazione sicura del Sole”, ha sottolineato il dottor Masi nella guida all'osservazione del fenomeno. Tra le varie modalità esposte dallo scienziato per ammirare l'eclissi ci sono sia quelle indirette (come il foro stenopeico e la proiezione di uno strumento ottico) che quelle dirette, attraverso l'ausilio dei famosi occhialini in AstroSolar e i vari filtri dello stesso materiale da apporre innanzi agli strumenti ottici.

Quando ci sarà la prossima eclissi e dove sarà visibile

La prossima eclissi di Sole visibile dall'Italia si verificherà il 29 marzo del 2025 e sarà molto simile a quella odierna. Il culmine del fenomeno (parziale) è previsto per le 13:30 e il disco solare sarà oscurato al massimo al 20 percento nelle regioni nordoccidentali. La successiva, attesa per il 12 agosto 2026, sarà decisamente più spettacolare, anche se si verificherà in concomitanza col tramonto. La più attesa è quella del 2 agosto 2027, quando nel corso della mattinata il disco solare sull'Italia sarà coperto dal 60 al 98 percento. La totalità sarà tuttavia raggiunta solo al largo di Lampedusa, ad appena 12 miglia nautiche di distanza dalle acque internazionali.





