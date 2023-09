Caro carburante. Osservaprezzi carburanti: prezzi carburanti a portata di click. Tutti i dettagli

È online la nuova versione dell'Osservaprezzi Carburanti. Novità introdotte dalla nuova versione. Il Portale dell’Osservatorio Prezzi Carburanti (Osservaprezzi Carburanti), è stato completamente riprogettato in una versione responsive, che consente l’accesso a tutte le sue funzionalità anche da dispositivi mobile. Nella riprogettazione particolare attenzione è stata dedicata alla usability migliorando la ricerca tramite nuovi filtri di selezione e la lettura delle informazioni grazie ad un nuovo layout, in linea con i portali web del MIMIT.



E’ stata migliorata la sicurezza grazie all’integrazione di SPID per le procedure di accreditamento e accesso al portale.



Il portale, inoltre, si integra con l’Anagrafe Impianti Carburante potendo associare a ciascun impianto dell’Osservaprezzi l’identificativo univoco con cui l’impianto è stato registrato nell’Anagrafe.



Per i gestori è più semplice comunicare i prezzi grazie alla procedura guidata accessibile anche da dispositivi mobile. Inoltre, per semplificare le operazioni di configurazione e rendere sempre più affidabili e precise le informazioni inserite, sono state potenziate le funzioni di integrazione di Osservaprezzi Carburanti con il Registro Imprese e con i servizi offerti da Google Maps. A supporto dei gestori, infine, è stata migliorata la sezione “Ricevute” attraverso l’inserimento di nuovi filtri di ricerca ed è stato introdotto un sistema di notifica delle anomalie relative alle aree di servizio e agli impianti.



Per rendere l’esperienza di navigazione degli utenti più facile e immediata sono state potenziate ed ottimizzate le funzioni di “Ricerca impianti”: con un solo click è possibile visualizzare tutti gli impianti in un'area circolare con raggio di circa 5 km intorno al punto individuato, configurazione che può essere modificata utilizzando la barra di scorrimento in basso; grazie alla funzione di autocompletamento degli indirizzi la ricerca su percorso è più agevole ed, infine, è possibile ricercare un impianto sia per nome che per bandiera.

CLICCA QUI PER VERIFICARE PREZZI CARBURANTI