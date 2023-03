Eletto il nuovo Presidente e Direttivo della Pro Loco di Marcellinara. Roberto Melina è stato eletto per acclamazione Presidente

Roberto Melina è il nuovo Presidente della Pro Loco di Marcellinara per il prossimo quinquennio. E’ stato eletto per acclamazione dai soci nel corso dell’Assemblea convocata, nei giorni scorsi, nella Sala Cultura “Giovanni Paolo II” del Comune di Marcellinara.

Insieme al nuovo Presidente è stato eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo che risulta così composto: Direttivo Valentina Lucente (Vicepresidente), Serena Barberio (Tesoriere), Francesco Scerbo Rombiolo, Teresa Cinzia Arturi, Francesca Marasso, Mariagrazia Riglione.

Per volere del neo eletto Direttivo, per il lavoro svolto con passione e dedizione in tutti questi anni, è stata conferita al Presidente uscente Francesco Bevacqua la carica di Presidente Onorario.

“Il ringraziamento doveroso al direttivo uscente per quanto realizzato e la gratitudine più profonda per la fiducia che tutti hanno accordato sulla mia persona: queste le prime parole del neo Presidente Roberto Melina. “Eccoci già pronti – ha proseguito il Presidente Melina – per continuare il nostro lavoro, con il supporto e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, per fare sempre il meglio al servizio di tutta la nostra comunità”.

Il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo, nell’immediatezza delle elezioni del nuovo Direttivo, ha formulato gli auguri di buon lavoro a tutti i componenti ed associati, in attesa di programmare, nelle prossime settimane, un incontro operativo per la definizione delle prossime attività estive.

“L’Amministrazione Comunale – ha sottolineato il Sindaco - prosegue nell’impegno congiunto con la Pro Loco per far crescere e conoscere sempre più il nostro “luogo” che è Marcellinara. E’ la stessa definizione di pro-loco che ci spinge e motiva a lavorare insieme e unire le forze per la comunità che vogliamo sempre accogliente, solidale ed al passo coi tempi”.

Il tesseramento, intanto, è aperto e chiunque volesse unirsi per sostenere la Pro Loco può richiedere la tessera per l'anno 2023 scrivendo sulle pagine social della Pro Loco marcellinarese.