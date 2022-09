Elezioni comunali e regionali, affluenza ore 23: 41,65%. Live spoglio

ROMA, 04 OTT. - Terminata la prima giornata di votazioni. Italiani alle urne per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Dalle 14.30 di oggi su Sky tg24 andrà in onda lo speciale "Voto Comune": 24 ore con commenti, ospiti, collegamenti dalle città, instant poll e tutti i dati aggiornati in tempo reale



Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Alle 23, secondo i dati del Viminale, l'affluenza è stata del 41,65%. Oggi si vota dalle 7 alle 15. Alle urne 21 capoluoghi, 6 di regione e 15 di provincia. Occhi puntati su Roma, Torino, Milano, Napoli e Bologna. Oltre all’obbligo di indossare la mascherina, l’elettore deve deporre da solo la scheda nell’urna dopo aver votato. Sul test elettorale per Leader e Partiti, pesano i casi giudiziari e le inchieste. Fibrillazioni nel Centrodestra, Cinque Stelle e Pd denunciano aggressioni ai candidati







AFFLUENZA Italia







REGIONI % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec.











ITALIA 1.153 su 1.153 12,66 33,16 41,65 61,49 ABRUZZO 72 su 72 13,76 37,45 47,66 66,90 BASILICATA 26 su 26 10,63 31,52 45,06 62,89 CALABRIA 81 su 81 11,27 32,53 43,44 61,95 CAMPANIA 141 su 141 12,31 31,86 42,91 63,18 EMILIA-ROMAGNA 48 su 48 13,78 33,22 40,70 61,35 LAZIO 106 su 106 12,60 31,62 39,59 60,08 LIGURIA 52 su 52 16,41 39,21 46,22 63,33 LOMBARDIA 236 su 236 12,53 34,11 40,51 58,76 MARCHE 28 su 28 12,65 34,12 43,32 63,37 MOLISE 30 su 30 12,64 34,84 44,29 60,77 PIEMONTE 152 su 152 11,40 32,55 39,45 59,60 PUGLIA 54 su 54 13,45 34,55 47,33 68,51 TOSCANA 31 su 31 13,91 36,40 45,18 65,01 UMBRIA 12 su 12 12,91 37,32 49,06 68,31 VENETO 84 su 84 13,91 35,60 43,39 63,78























Regione CALABRIA