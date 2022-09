Elezioni Politiche 2022, Italiani al voto. Affluenza Live

Elezioni Politiche 2022, Italiani al voto. L'affluenza definitiva alle ore 12 è stata del 19,21% alla Camera. Code agli sportelli dell'Anagrafe di diverse città per ritirare la tessera elettorale

Ritardi e file a Cagliari per ritirare la tessera

Ritardi e lunghe file a Cagliari, sia nella sede centrale del Comune che nelle varie circoscrizioni, dove oggi si possono ritirare le tessere elettorali, con orario continuato dalle 7 alle 23. Già dalla prima mattina e con un picco di affluenza all'ora di pranzo, tantissime persone si sono presentate negli uffici per chiedere il duplicato della scheda o per ritirala a causa di un cambio di residenza o per i neo 18enni. Un numero anomalo rispetto a qualsiasi elezione tanto che l'ufficio elettorale del Comune ha aperto il maggior numero disportelli possibile. All'ora di pranzo, poi, si è anche registrato un crash del software gestionale che è andato in blocco per una trentina di minuti allungando in questo modo l'attesa di chi si trovava già in fila. Il problema poco dopo le 13:30 è stato risolto e via via le file per il ritiro dei documenti si stanno sfoltendo. Gli uffici per ritirare le tessere elettorali rimarranno apertifino alle 23.

Roma, ascensore guasto in una sezione, alcuni disabili non hanno potuto votare

"Per un guasto dell'ascensore molte persone con problemi di disabilità motorie hanno avuto questa mattina difficoltà ad accadere ai seggi e qualcuna è andata via" . A denunciare la situazione all'Adnkronos è Massimiliano Taggi, presidente della sezione 2356 del seggio della scuola Nazario Sauro in via Trionfale a Roma. "Per quanto riguarda la mia sezione - spiega - abbiamo costruito un seggio volante che garantisse la segretezza del voto: favorire l'esercizio del voto è un dovere. Qualcuno si è lamentato perché per organizzare questo seggio volante ci è voluto del tempo e si sono creati tempi di attesa più lunghi. Ora comunque l'ascensore è di nuovo funzionante e la situazione è tornata alla normalità".

In due paesi della Sardegna ha votato solo il 4,9% per protesta

Non hanno il medico di base e, nei giorni scorsi, hanno deciso di portare alle urne la loro protesta. A Villanova Tulo, un migliaio di abitanti, e Esterzili, poco più di 500, entrambi nel sud Sardegna, ha votato finora appena il 4,9% degli aventi diritto, circa il dieci per cento in meno rispetto alle elezioni politiche del 2018 alla stessa ora.

Lunghe code agli uffici della Anagrafe di Milano

Orario continuato e senza le pause previste per alcuni uffici elettorali decentrati dell'Anagrafe di Milano, a cui si rivolgono gli elettori che hanno smarrito la tessera per votare o chi ha esaurito gli spazi sul documento. Stando a quanto appreso dall'AGI, la decisione di non chiudere tra le 12 e 30 e le 14 è stata presa "per smaltire le lunghe code". Mentre l'apertura dell'ufficio centrale di via Messina e dell'anagrafe di via Larga era già prevista dalla 7 alle 23 non stop, le otto sedi decentrate avrebbero dovuto osservare un orario dalle 8 e 30 alle 17 ma con una pausa di un'ora e mezzo saltata perché sono in tanti a volere la tessera necessaria per votare.









Comuni

% ore 12 Prec. ore 12















ITALIA

7.904 su 7.904

19,21

19,43

ABRUZZO

305 su 305

17,17

19,39

BASILICATA

131 su 131

13,86

16,27

CALABRIA

404 su 404

12,84

15,11

CAMPANIA

550 su 550

12,45

16,96

EMILIA-ROMAGNA

330 su 330

23,46

22,7

FRIULI-VENEZIA GIULIA

215 su 215

21,68

22,57

LAZIO

378 su 378

20,81

18,89

LIGURIA

234 su 234

21,86

21,78

LOMBARDIA

1.506 su 1.506

22,4

20,9

MARCHE

225 su 225

20,15

19,79

MOLISE

136 su 136

13

17,89

PIEMONTE

1.181 su 1.181

20,48

20,42

PUGLIA

257 su 257

16,8

17,98

SARDEGNA

377 su 377

15,58

18,35

SICILIA

391 su 391

14,77

14,28

TOSCANA

273 su 273

22,33

21,17

TRENTINO-ALTO ADIGE

282 su 282

18,93

20,82

UMBRIA

92 su 92

20,09

20,56

VALLE D'AOSTA

74 su 74

19,92

21,24

VENETO

563 su 563

22,13

22,24











