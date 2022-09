Elezioni Politiche, I dati dell'affluenza "tagliando antifrode" Live

Oltre 50 milioni di italiani al voto per rinnovare il Parlamento. I seggi per le votazioni resteranno aperti fino alle 23. Alle 19 l'affluenza parziale è al 51,25% (nel 2018 era al 58,9%). In Sicilia si vota anche per le Regionali. Per 2,6 milioni è la prima volta alle urne, 4,7 milioni all'estero, 61.500 sezioni, oltre 180mila scrutatori. Il comune di Rocca de' Giorgi, in provincia di Pavia, con 25 elettori è l’ente con il minor corpo elettorale, Roma il maggiore. Dalle 22.30 lo speciale di Sky Tg24 sulle elezioni. Risultati, reazioni, approfondimenti e l'Infinite Studio, il nuovo spazio di realtà immersiva potenziata

*ATTENZIONE: quest'anno sulle schede di camera e senato ci sarà il tagliando antifrode, gli elettori non potranno inserire le schede direttamente nell'urna, ma dopo aver votato le dovranno dare al presidente che staccherà la parte in fondo alla scheda col tagliando* (registrato vicino al loro nome nelle liste elettori) e le inserirà nell'urna.

*Gli elettori devono controllare che siano staccati i tagliandi, altrimenti in fase di spoglio la scheda che risulterà non anonimizzata, deve essere annullata.*

Le operazioni di voto risulteranno leggermente più lunghe.

Ma che nessuno se ne vada dal seggio prima di aver visto il distacco del tagliando e l'inserimento delle proprie schede.

A COSA SERVE?

Il contrassegno, provvisto di bollino con codice alfanumerico, è previsto dalla legge 3 novembre 2017 per evitare che si verifichino brogli e il fenomeno della cosiddetta “scheda ballerina", la pratica illegale che prevede la sostituzione della scheda elettorale

Buon voto

Dato aggiornato al: 25/09/2022 - 20:12













Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19







ITALIA

7.899 su 7.904

19,21

51,03

58,4

ABRUZZO

305 su 305

17,16

51,38

61,28

BASILICATA

131 su 131

13,86

41,27

53,13

CALABRIA

404 su 404

12,84

36,92

49,64

CAMPANIA

550 su 550

12,44

38,72

52,57

EMILIA-ROMAGNA

330 su 330

23,46

59,8

65,98

FRIULI-V-G

215 su 215

21,68

56,23

62,44

LAZIO

378 su 378

20,83

53,18

55,47

LIGURIA

234 su 234

21,89

53,45

61,05

LOMBARDIA

1.503 su 1.506

22,42

58,63

62,8

MARCHE

225 su 225

20,15

55,69

62,16

MOLISE

136 su 136

13

44,04

56,46

PIEMONTE

1.181 su 1.181

20,47

53,61

61,85

PUGLIA

257 su 257

16,8

42,58

53,66

SARDEGNA

377 su 377

15,58

40,97

52,48

SICILIA

389 su 391

14,77

41,9

47,07

TOSCANA

273 su 273

22,31

58,07

63,87

TRENTINO-ALTO ADIGE

282 su 282

18,93

52,55

60,52

UMBRIA

92 su 92

20,09

56,07

64,77

VALLE D'AOSTA

74 su 74

19,92

48,76

59,02

VENETO

563 su 563

22,13

57,6

64,6