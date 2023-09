Elon Musk cambia le regole su X-Twitter: solo foto per le notizie, possibili conseguenze per Editori e Utenti

Elon Musk intende apportare modifiche ai post riguardanti le notizie su X-Twitter dei giornali online, proponendo una nuova struttura in cui verrà pubblicata esclusivamente l'immagine. Questa decisione potrebbe comportare una penalizzazione per i collegamenti esterni alla piattaforma sociale.

L'obiettivo di Musk è rivoluzionare il modo in cui i collegamenti alle notizie vengono visualizzati sulla sua piattaforma di social media, precedentemente nota come Twitter, con potenziali implicazioni sulla capacità degli editori e dei giornalisti di attirare l'attenzione del pubblico.

Con questa iniziativa, X-Twitter prevede di eliminare il titolo e il testo dai post pubblicati dai giornali online attraverso la funzione dedicata, mantenendo soltanto l'immagine principale. Elon Musk ha annunciato questa novità lunedì sera su X, rivolgendosi esclusivamente agli abbonati del suo account.

Questa strategia sembra mirare a incoraggiare gli utenti a trascorrere più tempo su X-Twitter e a incentivare l'adesione al servizio di abbonamento, al fine di accedere a dettagli più approfonditi.

Le conseguenze di questa decisione sugli inserzionisti presenti sulla piattaforma non sono ancora chiare. Nel mese di luglio, secondo le informazioni di Musk, X-Twitter contava 540 milioni di utenti mensili.

Attualmente, i collegamenti alle notizie vengono visualizzati sulla timeline degli utenti insieme a un'immagine, all'indirizzo web della fonte e a un titolo abbreviato. Questo sistema è stato utile nel generare clic verso i siti dei giornali online, contribuendo così all'acquisizione di lettori da parte degli editori.

Tuttavia, con l'introduzione dei nuovi collegamenti, gli utenti potrebbero essere spinti a scrivere direttamente su X-Twitter, con la possibilità di considerare l'utilizzo del servizio premium, che consente di inserire fino a 25.000 caratteri in un singolo post.

Con queste modifiche, Musk sta trasformando X-Twitter in una piattaforma di maggiore rilievo per i "content creators" indipendenti. Gli abbonati Premium godono ora della possibilità di pubblicare video più lunghi, di avere una maggiore visibilità per i loro post e di ottenere una parte delle entrate pubblicitarie.