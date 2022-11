Elon Musk. Twitter, parte il licenziamento di metà del personale

Twitter, parte oggi il licenziamento di metà del personale Nyt, mail ai dipendenti dopo la svolta di Elon Musk

WASHINGTON, - Comincia da oggi il brutale licenziamento di massa di metà dei 7.500 dipendenti di Twitter deciso da Elon Musk pochi giorni dopo l'acquisizione della piattaforma per 44 miliardi di dollari.

Lo scrive il New York Times, che ha visionato una copia della mail inviata ai dipendenti.

Il messaggio ordina loro di andare a casa e di non tornare in ufficio venerdì mentre procedono i tagli. (Ansa).

I dettagli

Il piano di Musk prevederebbe di informare i dipendenti dei licenziamenti venerdì e concedere agli interessati 60 giorni di trattamento di fine rapporto. Il patron di Tesla e SpaceX avrebbe anche in programma di porre fine alla politica di Twitter che consentiva al personale di lavorare da casa "per sempre". Una mossa figlia della diffidenza verso questo regime più volte manifestata (anche pubblicamente) dal miliardario già nei mesi della pandemia.

Contenuti rivoluzionati

Movimenti si segnalano anche sul fronte dei contenuti e della piattaforma. Entro la settimana dovrebbe debuttare nella società il consiglio di moderazione mentre a breve sarà estesa agli utenti la possibilità di modificare i tweet. Pare confermata anche la decisione di far pagare gli account verificati, cioè quelli con la spunta blu, alla cifra di otto euro introducendo una sorta di versione premium. Il nodo più difficile da sciogliere resta quello della pubblicità: Musk ha infatti detto di volerla rimuovere ma ad oggi il 90% delle entrate del social network vengono proprio da lì. Ad aiutarlo in questa impresa rischiano di essere, alla fine, gli stessi inserzionisti, che stanno esortando i marchi a sospendere la spesa pubblicitaria fino a quando i problemi di moderazione dei contenuti non saranno risolti.