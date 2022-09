Emergenza Coronavirus. Comune Zagarise ‘insieme’ videoconferenza consigliere di minoranza

ZAGARISE (CZ) 21 MAR – Dalla pagina di Facebook Gruppo Consiliare di Maggioranza Coccinella "Uniti per Cambiare" apprendiamo lodevole iniziative del sindaco Domenico Gallelli, con alcuni componenti in videoconferenza e l'aggiunta del consigliere di minoranza Ledonne. Tra i punti trattati e le decisioni assunte



1) Criterio di distribuzione delle 100 mascherine giunte dalla Protezione Civile, 50 ieri al consigliere Ledonne e 50 oggi al Comune.



2) Armonozzazione sistemi di controllo tra carabinieri e polizia locale



3) Attivazione sistema di assistenza domiciliare pronto farmaco e pronto spesa a cura della Croce Rossa Italiana comitato locale Zagarise 0961/744111 o Armando Falcone responsabile CRI cell 320 6359960



4) Calendarizzazione servizio di igienizzazione per le vie del paese una volta a settimana a cura della protezione civile comunale e con l'ausilio gratuito di alcuni trattori di privati cittadini



5) Attivazione dell'igienizzazione a cura dei dipendenti comunali dei locali pubblici da lunedì.



6) Attivazione del servizio tu resta a casa noi restiamo in ascolto (sostegno psicologico 3404037836)



7) Acquisto materiale da dare a sarti locali per la realizzazione di mascherine casalonghe