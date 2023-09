Emergenza meteo: ciclone in avvicinamento porta vento forte e temporali nel sud Italia. Tutti i dettagli. Tutti i dettagli. Un profondo vortice ciclonico in approfondimento sulle vicine isole della Grecia in queste ore muove il suo centro verso ovest, in direzione del mar Ionio e quello libico. Per questa ragione ci attendiamo l'arrivo forti venti, piogge e temporali su alcune regioni d'Italia.

Nella mappa che vi proponiamo qui sotto possiamo infatti notare l'atteso vortice (lettera B) che dalla Grecia punta dritto verso il tratto di mare che separa le nostre regioni meridionali dalle coste della Libia, mentre su gran parte del nostro Paese è presente un vasto campo di alta pressione che vanta ben due massimi, uno sul Regno Unito e l'altro in direzione della Polonia.

Vediamo dunque cosa accadrà sul fronte meteorologico nelle prossime ore e soprattutto quali saranno le regioni che risentiranno degli effetti del vortice ciclonico.

Vista la sua posizione è lecito attendersi un peggioramento delle condizioni meteo su alcuni tratti del Sud Italia. Già nel corso della mattinata, infatti, unito ad un generale rinforzo dei venti, registreremo anche un evidente aumento della nuvolosità a carico soprattutto dell'area ionica come nel sud della Puglia, della Basilicata ma anche su molti settori tra la Calabria e l'area più orientale della Sicilia. Saranno proprio queste le zone dove nel corso della giornata ci attendiamo l'arrivo di piogge sparse che soprattutto nel pomeriggio assumeranno anche carattere temporalesco e con un ulteriore intensificazione dei fenomeni entro sera specialmente sul comparto ionico della Calabria e sul lato sud-orientale della Sicilia.

In questa seconda mappa qui sotto, sono rappresentate le precipitazioni previste per Martedì 5 Settembre. Attenzione ai settori colorati di verde/giallo dove sono attesi accumuli che potranno variare dai 15 fino ai 70mm di pioggia, l'equivalente a 70 litri per metro quadrato.

Attenzione anche ai venti che subiranno un ulteriore rinforzo dai quadranti Nordorientali (Grecale) responsabili ovviamente di un deciso aumento del moto ondoso.

Poche saranno invece le novità sul resto del Paese dove l'alta pressione continuerà a dispensare una discreta stabilità atmosferica. Gli unici disturbi saranno legati ad una moderata nuvolosità sulle regioni adriatiche del Centro e su alcuni tratti del Nord specie al Nordovest. Su queste zone tuttavia non ci attendiamo particolari effetti. (iLMeteo)





In aggiornamento