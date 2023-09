Emergenza pediatrica: bimbo di 2 anni assume psicofarmaco nonna - trasferimento in elicottero

Nel primo pomeriggio di ieri, è stato necessario effettuare un trasferimento d'urgenza per un bimbo di due anni che aveva ingerito un psicofarmaco prescritto alla nonna. Questo tragico incidente ha avuto luogo ad Opi, una piccola località dell'Alto Sangro.

L'allarme è stato dato dai familiari, i quali hanno notato dei segnali di malessere nel bambino e immediatamente contattato il servizio di emergenza 118. L'elicottero di soccorso è stato inviato in volo nonostante le avverse condizioni atmosferiche.

Il bambino, seppur conscio, è stato classificato in codice rosso e trasportato all'ospedale di Avezzano per essere sottoposto a osservazione e cure immediate. Attualmente, gli operatori sanitari non possono ancora confermare la sua condizione di stabilità. Inoltre, stanno valutando la possibilità di trasferirlo presso un ospedale a Roma per ulteriori trattamenti.

L'inchiesta sull'incidente è in corso e verrà condotta dalla compagnia dei Carabinieri di Castel Di Sangro, con l'obiettivo di ricostruire accuratamente la dinamica degli eventi.