Emergenza violenza ai sanitari: Ordine dei Medici chiede misure urgenti per garantire sicurezza e fiducia

Il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) ha dichiarato che la violenza contro gli operatori sanitari è diventata un'emergenza nazionale e ha sottolineato la necessità di adottare misure urgenti per garantire la loro sicurezza e ripristinare la fiducia tra medici e cittadini. La Fnomceo ha promosso una mozione che comprende diverse richieste, tra cui un'organizzazione più efficace delle cure psichiatriche, una maggiore vigilanza da parte delle forze di polizia nelle strutture sanitarie e maggiori investimenti nelle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, si chiede una semplificazione delle procedure burocratiche che ostacolano la relazione di cura e attribuiscono ai medici responsabilità inappropriate.

Infine, viene richiesta una campagna di comunicazione per valorizzare il ruolo dei medici nel Servizio Sanitario Nazionale. Il Consiglio nazionale ha espresso la sua preoccupazione per la violenza sempre più diffusa contro gli operatori sanitari, sottolineando che le misure adottate finora non hanno portato a una diminuzione del fenomeno. Pertanto, si richiedono interventi mirati per garantire la sicurezza delle strutture sanitarie, in particolare quelle più isolate e prive di dispositivi di protezione adeguati.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha appoggiato le richieste della Fnomceo e ha sottolineato l'importanza di investimenti adeguati nel settore della salute mentale, che è stato trascurato per troppo tempo. Il ministro ha anche evidenziato le azioni intraprese per aumentare la sicurezza del personale sanitario, come l'aumento dei presidi di polizia negli ospedali e l'introduzione di misure più severe per chi commette aggressioni contro gli operatori sanitari. Infine, il ministro ha annunciato la creazione di un nuovo tavolo tecnico sulla salute mentale per accelerare la riorganizzazione di questo settore fondamentale dell'assistenza sanitaria.