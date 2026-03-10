Emilio Aversano ospite del primo appuntamento del «Sabato del Villaggio»

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il pianista svelerà gli intrecci segreti tra la grande letteratura e le più celebri pagine musicali

Ritorna sabato 14 marzo, alle ore 18.00, presso il Teatro Comunale Franco Costabile di Lamezia Terme, il cartellone culturale Il Sabato del Villaggio. Atteso ospite del primo appuntamento il pianista internazionale Emilio Aversano, che svelerà per il pubblico della rassegna gli intrecci segreti tra la grande letteratura e le più famose pagine musicali.

«Il talentuoso pianista Emilio Aversano, in un evento giocato sulla forza delle parole e la maestria nell’eseguire i classici – ha dichiarato il direttore artistico Raffaele Gaetano –, ci racconterà come da sempre i capolavori della letteratura e dell’arte finiscono per ispirare le più celebri pagine musicali».

Un viaggio fatto di tanti viaggi che parte dalla spiegazione ed esecuzione di brani di Bach, passando per Beethoven con i suoi continui riferimenti alla forza travolgente della natura. Un intinerarium mentis che ci condurrà poi ai grandi compositori del periodo romantico, Chopin e Liszt. E poi ancora al geniale Wagner. Un evento affascinante e inedito che stupirà il pubblico, un meraviglioso rincorrersi di parole e musica lungo le stazioni più alte e riconoscibili della grande bellezza.

Ora qualche cenno sul protagonista dell’evento. Pianista di fama internazionale, Emilio Aversano è noto per la sua straordinaria capacità di raccontare la musica rendendola com­prensibile a tutti. È ricordato anche per le sue maratone musicali. Celebre nel 2008 quella presso il Teatro Dal Verme di Milano, dove ha eseguito quattro Concerti per pianoforte e orchestra nella stessa serata, suscitando l’entusiasmo del critico musicale Gian Mario Benzing sulle pagine del Corriere della Sera: «Mai visto nulla di simile». Ha suonato alla Konzertsaal dell’Universitat der Kunste di Berlino, al Gewandhaus di Lipsia e nella Sala d’Oro del Musikverein di Vienna. Nel 2017 ha esordito al Teatro alla Scala.

Il «Sabato del Villaggio» è promosso dalla Regione Calabria e da partners privati che hanno inteso legare il proprio nome a una rassegna di alta cultura: Arpaia, Kos, Mediolanum, Mercadò, Antica Pasticceria Curinga, Bifano, Bottega 89, Casa Mastroianni, Casimò, L’Ottica, Paradiso Group, Stranges Viaggi, Ubik Lamezia Terme, Centro Specialisti Isabella, La Locanda del Mare, THotel. Rappresenta un esempio di come l’imprenditoria può generare positività in un territorio difficile come quello calabrese.