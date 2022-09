Entrata in vigore l'ora legale, lancette avanti di 60 m. "Un’ora in meno = un’ora di sonno in meno!"

ROMA, 28 MAR - E' scattata alle 2 l'ora legale, con le lancette degli orologi spostate in avanti di 60 minuti. Sarà in vigore fino alle 3 del 31 ottobre. L'ora legale è la convenzione di spostare avanti di un'ora gli orologi di uno Stato per sfruttare al meglio l'irradiazione del sole durante il periodo estivo, consentendo così un risparmio energetico. In Italia tale misura viene applicata dal 1916, adottata definitivamente come legge nel 1965 e adeguata a direttiva Ue nel 2010.

E' Visualizzato sotto quando l’orologio si deve mettere un’ora avanti (Ora legale 2021) o un’ora indietro (Orario invernale 2021).



Dove l'ora legale viene usata, il termine ora solare 2021 si riferisce al tempo senza l'ora legale. Per essere precisi, al cambio d'orario dovremmo semplicemente dire che l'ora legale "cambia": ad esempio, in Italia da UTC+1 (ora legale invernale 2021) a UTC+2 (ora legale estiva 2021).





L’ora legale ha inizio questo giorno. Alle ore 02:00 mettere l’orologio un’ora avanti spostando le lancette sulle ore 03:00 Un’ora in meno = un’ora di sonno in meno! 2021 Oggi Nella notte fra sabato 27 marzo 2021 e domenica 28 marzo 2021 2022 364 Nella notte fra sabato 26 marzo 2022 e domenica 27 marzo 2022 2023 728 Nella notte fra sabato 25 marzo 2023 e domenica 26 marzo 2023 2024 1099 Nella notte fra sabato 30 marzo 2024 e domenica 31 marzo 2024 2025 1463 Nella notte fra sabato 29 marzo 2025 e domenica 30 marzo 2025 2026 1827 Nella notte fra sabato 28 marzo 2026 e domenica 29 marzo 2026 2027 2191 Nella notte fra sabato 27 marzo 2027 e domenica 28 marzo 2027 2028 2555 Nella notte fra sabato 25 marzo 2028 e domenica 26 marzo 2028 2029 2919 Nella notte fra sabato 24 marzo 2029 e domenica 25 marzo 2029 2030 3290 Nella notte fra sabato 30 marzo 2030 e domenica 31 marzo 2030 2031 3654 Nella notte fra sabato 29 marzo 2031 e domenica 30 marzo 2031 2032 4018 Nella notte fra sabato 27 marzo 2032 e domenica 28 marzo 2032 2033 4382 Nella notte fra sabato 26 marzo 2033 e domenica 27 marzo 2033 2034 4746 Nella notte fra sabato 25 marzo 2034 e domenica 26 marzo 2034 2035 5110 Nella notte fra sabato 24 marzo 2035 e domenica 25 marzo 2035